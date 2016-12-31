موجز لأهم الأخبار المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم السبت 31 ديسمبر 2016 .

= طرابلس - المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعلن عن إقرار ترتيبات مالية لعام 2017 بقيمة اجمالية قدرها (37.560. ) مليار دينار, وسيتم البدء في تنفيذها مع بداية العام . = طرابلس- نائب رئيس المجلس الرئاسي ، فتحي المجبري، يجتمع مع وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني " عمر بشير "، وعدد من المستشارين بشأن مخاطر مرض أنفلونزا الطيور , ودور الوزارة والجهات ذات العلاقة في توفير الادوية والمضادات في حالة تسجيل أية اصابة . = طرابلس - الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهوكي تستعد لعقد اجتماع لانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد . = غريان- جهاز النهر الصناعي ، منظومة الحساونة ، سهل الجفارة - يواصل تعبئة المسار الأوسط المغذي لمدن جبل نفوسة ، لتغذية مدن الجبل بالمياه والمنقطعة عنها منذ عدة أشهر. = طرابلس - المنتخب الوطني الاول لكرة القدم يجري اولى تدريباته بملعب طرابلس الدولي بحضور 18 لاعبا استعدادا لملاقاة منتخب السنغال يوم 8 يناير القادم في مباراة وديه . / وال / ----------------------