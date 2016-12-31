جهاز النهر : أغلب حالات توقف إمداد مدن الجبل بالمياه ناتج عن الاعتداءات المتكررة على معدات الخطوط الرئيسة .

غريان 31 ديسمبر 2016 (وال)- يواصل جهاز النهر الصناعي، منظومة الحساونة - سهل الجفارة - عملية تعبئة المسار الأوسط المغذي لمدن جبل نفوسة والتي ستغذي مدن الجبل بالمياه والمنقطعة عنها منذ عدة أشهر. وأشار الجهاز في بيان له إلى أن أغلب حالات توقف إمداد مدن الجبل بالمياه ناتج عن الاعتداءات المتكررة على معدات الخطوط الرئيسة، داعيًا المواطنين والجهات العامة إلى ضرورة التعاون مع القائمين على منظومة الجهاز وإدارته من أجل الحفاظ على المعدات وعدم العبث بها. (وال)