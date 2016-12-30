الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز تستعرض نشاطات عام 2016



طرابلس 30 ديسمبر 2016 ( وال ) عقدت الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اجتماعها أمس الخميس بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط \"مصطفى صنع الله \" وأعضاء الجمعية العمومية للشركة ومديري الإدارات والمختصين من المؤسسة والشركة.

واستعرضت الشركة في اجتماعها أنشطتها للعام 2016 في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتصنيع النفط والغاز وعمليات الشحن والتصدير وحركة السفن.

كما تناول الاجتماع عمليات الصيانة التي تمت خلال السنة بالسواعد الوطنية خاصة عمليات الصيانة لمرافق إنتاج الغاز المزود الرئيسي لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ومصانع الحديد والأسمنت،إضافة إلى مناقشة برامجها المستهدفة للعام 2017.



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