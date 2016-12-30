بمشاركة المنتخب الليبي : انطلاق البطولة العربية للأمم لكرة السلة بالعاصمة المصرية القاهرة.

القاهرة, 30 ديسمبر 2016 (وال) - تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة البطولة العربية للامم لكرة السلة " رجال " في دورتها الثانية والعشرين (22) من 30 ديسمبر 2016 الى 8 يناير 2017 بمشاركة 8 منتخبات وهي: العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب والجزائر والبحرين وليبيا والسودان إضافة إلى مصر المنظم. وجرى الاجتماع الفني للبطولة العربية وعملية القرعة مساء الاربعاء الماضي بالقاهرة فيما ستنطلق المنافسة اليوم حسب الجامعة المصرية لكرة السلة. ...( وال ) ...