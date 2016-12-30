إصابة فتاة فلسطينية بنيران جنود الإحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة القدس 30 ديسمبر 2016 (وال)- أصيبت فتاة فلسطينية, اليوم الجمعة, برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي عند الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم قلنديا, شمال القدس المحتلة.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن الجنود أطلقوا النار على الفتاة التي لم تعرف هويتها بعد, بينما كانت تسير بالقرب من المسلك المخصص للسيارات, وتركوها تنزف دون أن يتم تقديم أية إسعافات طبية لها. من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابا فلسطينيا من سكان ضاحية شويكة في مدينة طولكرم, شمالي الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال قامت بتفتيش منزل الشاب الفلسطيني وبعض البيوت الأخرى, وأنه تم نقل الشاب في آلية عسكرية إلى جهة غير معلومة. من جهة أخرى, اقحمت قوات الاحتلال فجر اليوم, قريتي الساوية, وقريوت, جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن آليات الاحتلال تجولت بين مختلف أحياء القريتين المذكورتين, دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات, لكن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت بكثافة في الساوية ما تسبب بحالة من الفزع بين صفوف الأطفال والمدنيين العزل. ...( وال ) ...