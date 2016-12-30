الامم المتحدة : ارتفاع عمليات الهدم والتهجير في فلسطين المحتلة نيويورك 30 ديسمبر 2016( وال)- أظهرت بيانات جديدة صادرة امس الخميس عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن عمليات هدم المباني الفلسطينية والتهجير في ارتفاع متواصل مقار

وأفادت بيانات "أوتشا" بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بهدم ومصادرة 1.089 مبنى فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مما أدى إلى تهجير 1.593 فلسطينيا وتضرر 7.101 آخرين خلال العام الجاري. وعد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عمليات الهدم والتهجير المسجلة في الضفة الغربية العمليات الأعلى منذ بدء توثيقها في العام 2009.. مبينا أن أغلبية عمليات الهدم كانت بذريعة عدم حصول هذه المباني على تراخيص إسرائيلية للبناء. وفي قطاع غزة أشارت البيانات إلى أنه ما زال ما يقرب من 51.000 فلسطيني مهجرين بعد أن فقدوا منازلهم خلال الحرب على القطاع في عام 2014 فيما انخفض العدد من 90.000 خلال النصف الثاني من عام 2015. ونوه المكتب بأن معظم العائلات المهجرة تعتمد على مساعدات مؤقتة في مجال السكن تقدمها منظمات العمل الإنساني. ..(وال) ...