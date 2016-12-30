روسيا تلوح بالرد على القرار الأمريكي بطرد دبلوماسييها .

موسكو 30 ديسمبر 2016 (وال) - لوحت الخارجية الروسية بالرد بالمثل على القرار الأمريكي بشأن إغلاق مجمعي استخبارات روسيين في نيويورك ومريلاند, وطرد 35 دبلوماسيا روسيا في واشنطن وسان فرانسيسكو خارج البلاد. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن موسكو سترد على العقوبات الأمريكية الجديدة انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل, مؤكدا أن اتهامات واشنطن لموسكو بالقرصنة الإلكترونية لا أساس لها من الصحة. وأضاف أنه اقترح منع السفارة الأمريكية في موسكو من استخدام اثنين من المباني التابعة لها, موضحا أنه اقترح أيضا على الرئيس فلاديمير بوتين طرد 35 دبلوماسيا أمريكيا من موسكو, منهم 31 بالسفارة الأمريكية في موسكو و4 من القنصلية العامة للولايات المتحدة في سانت بطرسبرج. وكانت الولايات المتحدة قد قررت أمس الخميس إغلاق مجمعي استخبارات روسيين في نيويورك ومريلاند, وطرد 35 دبلوماسيا روسيا في واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتم مدة 72 ساعة لمغادرة البلاد بعدما وصفهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بأنهم يعملون موظفين في الاستخبارات الروسية وتدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأميركية الاخيرة ... (وال)...