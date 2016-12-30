بلدي زواره يبحث تعويض أصحاب الأراضي المنزوعة من الدولة سابقا .

زوارة 30 ديسمبر 2016 (وال)- بحث المجلس البلدي زوارة في اجتماع له تشكيل لجان لدراسة آلية تعويض أصحاب الأراضي المنزوعة من الدولة سابقا بالمخططين الجنوبي والغربي في المدينة . وخاص الاجتماع الذي عقد في قصر الضيافة بالمدينة بدعوة من لجنة البنية التحتية بالمجلس إلى استصدار قرار للجنة بعد تكليف مندوب من كل قطاع خلال يومين من تاريخ الاجتماع على أن تجتمع اللجنة خلال الأسبوع المقبل للبدء في وضع آلية التعويضات وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لذلك . كما تم الاتفاق - خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء من القطاعات المختصة - على أن تقدم اللجنة تقريرا عن كل اجتماع وتحديد العراقيل التي تواجهها بالإضافة إلى توثيق الاجتماعات ومراحل عملها ونشرها للمواطنين حتى يكون متابعا لكل المراحل . ...( وال ) ...