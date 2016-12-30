إدارة التنبؤات الجوية : استمرار موجة البرد التي تشهدها ليبيا .الجمعة ، 30-12-2016 - 12:44:00

طرابلس 30 ديسمبر 2016 ( وال )- تستمر موجة البرد التي تشهدها ليبيا حاليا حتى يوم الغد بطقس بارد وممطر مصحوباً برياح نشطة وقوية قد يصحبها تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر . هذا وكانت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أكدت يوم أمس حدوث موجة برد ، تشمل مناطق شمال شرق ليبيا ، ويمتد تأثيرها إلى مناطق شمال غرب ليبيا حيث يسجل انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطارغزيرة ورياح قوية . ودعت إدارة التنبؤات السادة المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل نظرا لرداءة الأحوال الجوية التي تسود أغلب المدن حرصا على سلامتهم. ( وال )

الأكثر قراءة في وال

خام برنت يصعد بأكثر من 1 في المائة بفعل اتفاق \"أوبك\".
عدد من الكتائب والاجهزة الامنية بطرابلس : حربنا ضد الارهاب وليست موجهة لأية مدينة أو توجه سياسي أو حكومي .
رئيس وزراء استرالي يقلق في عدم تراجع ترامب عن اتفاقية توطين اللاجئين

الأكثر قراءة في أخبار الطقس

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا