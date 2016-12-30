إدارة التنبؤات الجوية : استمرار موجة البرد التي تشهدها ليبيا .

طرابلس 30 ديسمبر 2016 ( وال )- تستمر موجة البرد التي تشهدها ليبيا حاليا حتى يوم الغد بطقس بارد وممطر مصحوباً برياح نشطة وقوية قد يصحبها تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر . هذا وكانت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أكدت يوم أمس حدوث موجة برد ، تشمل مناطق شمال شرق ليبيا ، ويمتد تأثيرها إلى مناطق شمال غرب ليبيا حيث يسجل انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطارغزيرة ورياح قوية . ودعت إدارة التنبؤات السادة المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل نظرا لرداءة الأحوال الجوية التي تسود أغلب المدن حرصا على سلامتهم. ( وال )