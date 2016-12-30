موجزلأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 .

= الأصابعة - مدرسة أطفال المستقبل التابعة لمكتب التعليم الحر بمدينة الأصابعة تنظم ورشة عمل حول مادة اللغة الإنجليزية تركزت على كيفية التواصل مع الطلاب واستخدام التقنية لتحسين التعلم وتعليم اللغة ، وتحديث المستوى في اللغة الانجليزية . = نالوت - تكريم عدد من الطلبة الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً بمنحهم الشهائد التقديرية والجوائز العينية في احتفالية أقيمت أمس بمسجد سيدي خليفة بمدينة نالوت . = طرابلس – تقرير أميركي: أكثر من 2500 عنصر بمشاة البحرية الأميركية يعودون لبلادهم بعد محاربتهم “داعش” في سرت بليبيا . = طرابلس - تواصل أعمال النظافة التي يشهدها الطريق السريع الذي يشق مدينة طرابلس والممتد من مدينة تاجوراء شرقا وحتى المدخل الشرقي لمدينة جنزور غربا ، اضافة إلى المحاور المتفرعة منه والمساحات الواقعة حوله بشكل مكتف وصولا إلى تحقيق بيئة صحية نظيفة . = سرت - متابعة عدد من المواضيع التي تتعلق بعمل مصلحة التخطيط العمراني بسرت. = سرت - مراقب الخدمات المالية بسرت " عزالدين اسويسى " يؤكد ان حوافظ المرتبات عن شهر أكتوبر الماضى والخاصة بموظفى الاجهزة الحكومية والقطاعات كافة بسرت قد تم احالتها للمصارف التجارية بسرت . ( وال )