تقرير أميركي: أكثر من 2500 عنصر بمشاة البحرية الأميركية يعودون لبلادهم بعد محاربتهم “داعش” في سرت بليبيا .

طرابلس 30 ديسمبر 2016 ( وال )– كشف تقرير إخباري أعدته صحيفة “مارين كوربس تايمز” الأمريكية الإسبوعية المعنية بأخبار البحرية الأميركية عن عودة أكثر من 2500 عنصر وبحار من مشاة البحرية لقضاء العطلة بالولايات المتحدة بعد محاربتهم تنظيم “داعش” في سرت بليبيا. وأكد التقرير عودة الوحدة الـ " 22" لمشاة البحرية إلى قاعدة “ليغون” بولاية “نورث كارولينا” خلال الأسبوع الماضي لتنهي بذلك مدة نشر عناصرها لـ" 6 " أشهر كاملة في البحر الأبيض المتوسط وخليج عدن على متن حاملة الطائرات البرمائية “واسب”. وأضاف التقرير بأن الطائرات الهجومية من طراز “مكدونالد دوغلاس هارير” والمروحيات القتالية من “طراز إيه إتش1 سوبر كوبرا” كانت تقوم منذ أغسطس الماضي وإنطلاقاً من حاملة الطائرات البرمائية “واسب” وحاملة الطائرات " سان أنطونيو " بقصف مواقع تنظيم “داعش” في سرت ليبيا وتوفير الغطاء الجوي الداعم لقوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني . وأشار التقرير إلى أن عملية “برق أوديسا” توجت خلال أوائل الشهر الجاري بهزيمة تنظيم “داعش” في ليبيا من خلال إستعادة مدينة سرت التي تمثل المعقل الأخير للتنظيم في البلاد بعد أن نفذت الطائرات والمروحيات الأميركية 495 ضربة ضد مواقع “داعش” في المدينة . ( وال )