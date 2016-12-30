تواصل حملة النظافة للطريق السريع .

طرابلس 30 ديسمبر 2016 (وال)- تتواصل أعمال النظافة التي يشهدها الطريق السريع الذي يشق مدينة طرابلس والممتد من مدينة تاجوراء شرقا وحتى المدخل الشرقي لمدينة جنزور غربا ، اضافة إلى المحاور المتفرعة منه والمساحات الواقعة حوله بشكل مكتف وصولا إلى تحقيق بيئة صحية نظيفة . وتقوم أحدى الشركات المحلية وباشراف ومتابعة إدارة التشغيل والصيانة بطرابلس وعدد من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أعمال النظافة في حملة واسعة تشمل إزالة وتنظيف الأتربة المتراكمة لسنوات عدة بالطريق وجمع كل الإفرازات والقمامة والأكياس البلاستيكية والتخلص من كل ما يشوه المنظر العام لهذا الطريق الحيوي ويؤدى البيئة البصرية ، وتحفيز الاهالي القاطنين بالقرب من الطريق على ضرورة المحافظة على رونق وتألق الطريق في شكله الجميل. كما تشمل الحملة تقليم الأشجار الواقعة على جانبيه وترميم السياج وإصلاح التالف منه وايقاف كل التعديات والتجاوزات التي يقوم بها بعض المتهورين والعابثين باستهداف الطريق باحداث وفتح ثغرات فيه مما يتسبب في حدوث حوادث قاتلة نتيجة لمرور السيارات من خلال هذه الثغرات ، وكذلك بعض الحيوانات . وذكرت مصادر بالشركة المنفذة لهذه الحملة لوكالة الأنباء الليبية " وال " أن الحملة ستستمر حتى يعود الطريق كما كان لوحة جمالية تضفي على مدينة طرابلس لمسة جمالية تبعث على الارتياح والسعادة عند رؤيته . كما تهدف الحملة إلى تنمية الروح الجمالية في أعماق محبي ومستعملي الطريق والأهالي نحو مشاركتهم المجتمعية في تقديم ما يمكن تقديمه للطريق ، وذلك لضمان إعادة الشكل الجمالي للطريق السريع الذي تم إهماله ونسيانه والتعدى عليه خلال السنوات الماضية . وثمنت ذات المصادر دور البعض ومساهمته في تسهيل مهمة القائمين على تنفيذ هذه الحملة ، والذي ساعد في لفت الأنظار إلى الطريق التي تعتبر من الشرائيين الحيوية والجمالية لمدينة طرابلس ، وانه من الواجب على الجميع إبرازها بشكل حضاري يتفق مع ما تزخر به العاصمة من جمال وتنوع بيئي . وشهدت الحملة التي لاقت صدىً واسعاً بعد رؤية الطريق يعود إلى نظافته وتناسقه وجماله مما أسهم في توسيع دائرة التوعية البيئية ، وعزز المفاهيم التي تخدم الحفاظ على البيئة والإهتمام بها إنطلاقاً من مبدأ الحفاظ على البيئة حفاظ على الحياة. ويأتي تنظيم هذه الحملة ، التي مضى على انطلاقها قرابة الثلاثة أسابيع ، بغرض تربية الناشئة وتشجيعها على التشبع بقيم المواطنة ، والتوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة وتحفيزها على التوجه نحو الاهتمام بالبيئة واحترام القانون . وبهذه المناسبة دعت الجهات القائمة على هذه الحملة السادة المواطنين من مرتادي الطريق خاصة إلى احترام البيئة والمساهمة في الحفاظ على نظافة الطريق وعدم رمي بقايا الأكل والقمامة على جانبي الطريق . يشار إلى أن هذه الحملة التحسيسية والتوعوية ، التي ستتواصل حتى الانتهاء من تحقيق أهدافها ، تتضمن بالأساس السلامة البيئية والطرقية ، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية المحافظة على نظافة هذا الطريق الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في الاسهام في اكتساب الوقت وتقريب المسافات وتقليل الاختناقات المرورية . ( وال )