متابعة عدد من المواضيع التي تتعلق بعمل مصلحة التخطيط العمراني بسرت.

سرت 30 ديسمبر 2016 ( وال ) - خصص الاجتماع الذي عقده عميد بلدية سرت أمس الخميس مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني بسرت لمتابعة عدد من المواضيع التي تتعلق بعمل المصلحة والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات كافة من أجل تنفيذ العمل المناط بها خلال الفترة القادمة .كما تطرق الاجتماع إلى المشاريع الإسكانية الخاصة بالطوارئ والازمات التي تعتزم المصلحة تهيئتها لعدد من المواقع بالمدينة خلال العام القادم . ( وال - سرت )