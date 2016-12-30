تنظيم ورشة عمل حول مادة اللغة الإنجليزية ببلدية الأصابعة .

الأصابعة 30 ديسمبر 2016 ( وال )- نظمت مدرسة أطفال المستقبل التابعة لمكتب التعليم الحر بمدينة الأصابعة أمس ورشة عمل حول مادة اللغة الإنجليزية باشراف الاستاذة " جيني " من دولة جنوب إفريقيا والمدرّسة بالمدرسة الليبية المالطية بطرابلس . وتركزت الورشة على كيفية التواصل مع الطلاب واستخدام التقنية لتحسين التعلم وتعليم اللغة الإنجليزية ، فضلا عن كيفية تحديث المستوى في اللغة الانجليزية واستعمال الاسرة المحيطة للتعليم ، وتوصيل المعلومات وتعليم أفضل باعتبار تعلم اللغة أمر مهم للغاية في العصر الحديث . وأستهدفت الورشة 20 متدرب ومتدربة من مدارس التعليم الخاص والعام بالاصابعة . وفي ختام الورشة وزعت شهادات التقدير والمشاركة على الجهات التي ساهمت في اقامة وانجاح الورشة . وحضر حفل الاختتام مسؤول شؤون التربية والتعليم بالاصابعة ومدير عام إدارة التفتيش التربوي وعدد من مديري فروع مكاتب التفتيش التربوي بالجبل ومدير مكتب التعليم الحر بالاصابعة ومندوب عن قسم الامتحانات بالاصابعة . ونوهت الاستاذة " جيني " بما لمسته من بعض معلمي ومعلمات اللغة الانجليزية ومستواهم المتميز في ايجادة اللغة وتعليمها للطلاب ، وأبدت استعدادها للتعاون في اقامة ورش عمل مماثلة ومحاضرات اخرى بمدينة الاصابعة . ( وال )