مراقبة الخدمات المالية بسرت : جميع مرتبات شهر أكتوبر بالمصارف التجارية .

سرت 30 ديسمبر 2016(وال)- ذكر مراقب الخدمات المالية بسرت " عزالدين اسويسى " ان حوافظ المرتبات عن شهر أكتوبر الماضى والخاصة بموظفى الاجهزة الحكومية والقطاعات كافة بسرت قد تم احالتها للمصارف التجارية بسرت . وأشار" اسويسى" إلى ان الحوالة المالية لشهرى نوفمبر وديسمبر يجرى حاليا تجهيزها بعد ورودها مؤخراً من وزارة المالية وسيتم انجازها وتحويلها إلى المصارف في غضون الأيام القليلة القادمة . تجدر الاشارة إلى ان عدد الموظفيين الدين يتقاضون مرتباتهم من مراقبة مالية سرت يبلغ أكثر من 13 الف موظف وموظفة بمختلف القطاعات ، وان القيمة المالية التى تصرف للمرتبات شهريا تصل إلى أكثر من 9 مليون دينار. (وال - سرت)