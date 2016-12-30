مراقبة الخدمات المالية بسرت : جميع مرتبات شهر أكتوبر بالمصارف التجارية .الجمعة ، 30-12-2016 - 10:22:00

سرت 30 ديسمبر 2016(وال)- ذكر مراقب الخدمات المالية بسرت " عزالدين اسويسى " ان حوافظ المرتبات عن شهر أكتوبر الماضى والخاصة بموظفى الاجهزة الحكومية والقطاعات كافة بسرت قد تم احالتها للمصارف التجارية بسرت . وأشار" اسويسى" إلى ان الحوالة المالية لشهرى نوفمبر وديسمبر يجرى حاليا تجهيزها بعد ورودها مؤخراً من وزارة المالية وسيتم انجازها وتحويلها إلى المصارف في غضون الأيام القليلة القادمة . تجدر الاشارة إلى ان عدد الموظفيين الدين يتقاضون مرتباتهم من مراقبة مالية سرت يبلغ أكثر من 13 الف موظف وموظفة بمختلف القطاعات ، وان القيمة المالية التى تصرف للمرتبات شهريا تصل إلى أكثر من 9 مليون دينار. (وال - سرت)

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