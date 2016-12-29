المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي المنتخب السنغالي وديا .

طرابلس 29 ديسمبر 2016 (وال)- وافقت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم على إجراء مباراة ودية تجمع المنتخب الليبي مع المنتخب السنغالي في الثامن من شهر يناير المقبل بالكونغو، استعدادا للاستحقاقات القادمة للمنتخبين. الموافقة على إجراء المباراة جاءت نتيجة الشرط الجزائي من الشركة الرعاية التي حجزت تذاكر المباراة والفندق والتي تبلغ 40 ألف دولار في حالة عدم إقامة هذه المباراة . مدرب المنتخب الوطني "جلال الدامجة" أكد في تصريحات صحفية له أنه فوجئ بهذا الشرط الجزائي ولم يكن يعلم به، وإن اتحاد الكرة لم يبلغه بذلك، وإن عناصر المنتخب الوطني لم يستعدوا بشكل جيد لهذه المباراة بعد إلغاء عدة مباريات للمنتخب كانت مبرمجة داخل وخارج ليبيا، وذلك بسبب الظروف المالية والراحة للاعبين بعد اختتام مباريات الدوري منذ أسابيع. هذا وقد بدأ صباح اليوم المنتخب الليبي أولى تدريباته الرسمية بملعب طرابلس الدولي بحضور 18 لاعبا ، واستغرق التدريب الصباحي 90 دقيقة ركز خلاله المدرب الوطني على اللياقة البدنية، وفي الفترة المسائية التي ستقام بملعب نادي أبي سليم سيتم خلالها التركيز على اللياقة البدنية وبعض الخطط التكتيكية. وكان المدرب الوطني قد استدعى لمباراة السنغال اللاعبين الآتية أسماؤهم وهم : محمد نشنونش ، عبد السلام امسلم ، علي ، شنينه ، أحمد هويدي ، طارق الجمل ، علي معتوق ، هياثم ضانه ، سند الورفلي ، المعتصم الصبو ، المهدي المصري ، عبد الرحمن العمامي ، المعتصم المصراتي ، أنور مخلوف ، إبراهيم العجيل، السنوسي الهادي ، مفتاح طقطق ، يحيى الزليطني، محمد المنقوش ، سالم المسلاتي، عبد السلام الفتوري، محمد الغنودي. ...(وال)...