تواصل منافسات دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة (المنطقة الثالثة)غدا الجمعة .

طرابلس 29 ديسمبر 2016 (وال) - تتواصل غدا الجمعة ثاني منافسات دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة لفرق أندية المنطقة الثالثة (مرحلة الذهاب) للموسم الرياضي 2016-2017 ، بإقامة مباراتين ، حسب الجدول والمواعيد التالية :. - القرضابية × الجزيرة .. بقاعة طرابلس الكبرى .. الساعة الثالثة مساء . - الإتحاد × اساريا .. بقاعة غريان .. الساعة الثالثة مساء. - فريق الأهلي طرابلس يخلد للراحة . وكانت قد أسفرت أولى منافسات فرق أندية المجموعة الثالثة عن النتائج التالية :. - الجزيرة × أساريا (2-1). - الأهلي طرابلس × القرضابية (3-0). - فريق الإتحاد أخلد للراحة خلال الجولة الأولى . يذكر أن المنطقة الثالثة تضم فرق أندية : الجزيرة، وأساريا، والأهلي طرابلس، والقرضابية، وتقام مبارياتها من مرحلتين ذهاب وإياب، بالقاعة الكبرى بطرابلس والزاوية وزوارة وغريان. ...(وال)...