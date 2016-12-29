أكثر من مائة مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى المبارك.

رام الله (فلسطين) 29 ديسمبر 2016 (وال)- اقتحم أكثر من مائة مستوطن يهودي, المسجد الأقصى المبارك, اليوم الخميس, عبر مجموعات متتالية, ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة في رحاب المسجد وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأوضحت مصادر اعلامية فلسطينية أن عددا من المستوطنين حاول أداء طقوس وصلوات, وايماءات وحركات لشعائر تلمودية في المسجد, غير أن حراس المسجد تصدوا لها, في الوقت الذي عبر فيه مصلون عن احتجاجاتهم على هذه الاقتحامات وما يصاحبها من جولات استفزازية بهتافات التكبير. وكانت عصابات المستوطنين نظمت الليلة الماضية مسيرة استفزازية في القدس القديمة سبقها فعاليات تلمودية في سوق القطانين المفضي الى المسجد الأقصى المبارك, وسط هتافات عنصرية تدعو لإقامة الهيكل المزعوم مكان الأقصى وتدعو لقتل وطرد الفلسطينيين, وذلك وسط حراسة قوات الاحتلال.