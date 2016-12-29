الخرطوم توافق على مقترح أمريكي لإدخال مساعدات لأهالي منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

الخرطوم 29 ديسمبر 2016 (وال)- قال وزير الخارجية السوداني, إبراهيم غندور, اليوم الخميس, إن حكومة بلاده قبلت مقترحا أمريكيا لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر الأراضي السودانية. وقال غندور, في تصريح اليوم, إن واشنطن عرضت مقترحها على الحركة الشعبية قطاع الشمال عن طريق الوسيط الإفريقي ثامبو امبيكي, مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر حاليا موافقة الحركة الشعبية لتفعيل المبادرة. وجدد المسؤول السوداني حرص بلاده على إحلال السلام الشامل في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإنهاء حالة الحرب للانتقال إلى حالة الاستقرار الشامل..مؤكدا مواصلة الجهود للتوصل إلى التوقيع على اتفاق نهائي للسلام.