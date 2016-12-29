الجيش الأفغاني يقتل 42 مسلحا خلال ال24 ساعة الماضية في أجزاء مختلفة من البلاد.

كابول 29 ديسمبر 2016 (وال) - اعلنت وزارة الدفاع الافغانية اليوم الخميس إن قوات الأمن قتلت 42 متمردا من حركة طالبان خلال ال24 ساعة الماضية في أجزاء مختلفة من البلاد. وذكرت الوزارة في بيان لها ان "قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية شنت عمليات هجومية مشتركة من أجل حماية الأرواح والممتلكات و قتلت 42 مسلحا وإصابت 36 اخرين اخرين و القت القبض على تسعة أشخاص". وذكر البيان أن القوات المشتركة "عثرت أيضا على مجموعة من الذخائر الخفيفة والثقيلة وصادرتها وأبطلت مفعول 25 لغما أرضيا خلال نفس الفترة". ولم يذكر البيان ما إذا كان هناك أي خسائر في صفوف قوات الأمن. وكثفت قوات الأمن الأفغانية عملياتها الأمنية في الآونة الأخيرة حيث يحاول المسلحون الاستيلاء على الأراضي وتعزيز مواقعهم قبل بداية فصل الشتاء. وردت حركة طالبان بتفجير وهجمات مسلحة. وفي تطور متصل اعلنت حكومة مقاطعة (ننجرهار) شرق أفغانستان أن 13 مدنيا أصيبوا بعد أن أطلق مسلحون صاروخا نحو قرية في المقاطعة صباح اليوم. وقال بيان لحكومة المقاطعة "استهدف الصاروخ الذي أطلقه المسلحون موقعا في (دورغا) منطقة (باتي كوت) اليوم ما أسفر عن إصابة 13 مدنيا". وأضاف البيان أن" 5 أطفال وامرأين من بين المصابين"مشيرا الى ان قوات الأمن نقلت المصابين إلى مستشفى في مدينة (جلال آباد) حاضرة المقاطعة الواقعة على بعد 120 كلم شرقي العاصمة كابول. وقتل ما يربو على 2560 مدنيا وأصيب ما يزيد على 5830 في التسعة أشهر الأولى من هذا العام في حوادث بأفغانستان وفقا للأرقام التي نشرتها مهمة الأمم المتحدة في البلاد. ومازالت الاشتباكات البرية أكبر سبب لوقوع خسائر في جانب المدنيين بعد الهجمات التفجيرية وانفجارات العبوات الناسفة البدائية الصنع.