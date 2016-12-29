نزوح أكثر من 110 آلاف سوري من الأحياء الشرقية لمدينة حلب منذ نوفمبر الماضي (الأمم المتحدة).

نيويورك(الأمم المتحدة) 29 ديسمبر 2016 (وال) - أفادت الأمم المتحدة, بأن أكثر من 110 آلاف من سكان الأحياء الشرقية من مدينة حلب السورية إضطروا إلى الفرار من منازلهم منذ 24 نوفمبرالماضي مضيفة أن هذه الأرقام "مرشحة للزيادة". وأعلن ستيفان دوغاريك, المتحدث الصحفي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له مساء امس الاربعاء, أن 75 ألفا من هؤلاء النازحين عثروا على ملجأ في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري, بينما غادر 36 ألفا آخرون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة بمحافظة إدلب وإلى المناطق الريفية من محافظة حلب. وحذر المتحدث بإسم الأمين العام من أن هذه الأرقام "مرشحة للزيادة" في وقت لا تزال فيه عملية تسجيل المشردين مستمرة. وأشار المسؤول الأممي إلى أن النازحين يعانون من الحاجة الماسة إلى الملاجئ الدافئة, مضيفا أن الأنباء الواردة تشير إلى وفاة عدة أطفال نتيجة للبرد الشديد. في الوقت نفسه, أعلن دوغاريك أن الأمم المتحدة "لا تستطيع بعد تأكيد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن العثور على مقابر جماعية دفنت فيها جثث تعود لمدنيين في حلب الشرقية لقوا مصرعهم بعد تعرضهم للتعذيب الوحشي على يد المسلحين". وقال المسؤول أن المنظمة العالمية كانت ولا تزال تدعو إلى ضمان الإيصال المطلوب لموظفيها إلى جميع أنحاء حلب بغية تقييم الأوضاع الراهنة وتقديم المساعدات اللازمة إلى المحتاجين. إلى ذلك, أعرب دوغاريك عن "بالغ قلق" الأمم المتحدة من تطورات الأوضاع في منطقة وادي بردى غرب العاصمة دمشق, موضحا أن الاشتباكات التي اندلعت قبل أيام في المنطقة أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين وتشريد آلاف الأخرين, فضلا عن انقطاع مياه الشرب والطاقة الكهربائية والتغذية عن 55 ألف مواطن باقين في هذه الضاحية من العاصمة السورية.