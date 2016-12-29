الرئيس الروسي يصادق على اتفاقية مع أرمينيا حول إقامة نظام دفاع جوي إقليمي موحد في القوقاز.

موسكو 29 ديسمبر 2016 (وال) - صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, اليوم الخميس, على اتفاقية بين روسيا وأرمنيا حول إقامة نظام دفاع جوي إقليمي موحد في منطقة القوقاز للأمن الجماعي, التي جرى التوقيع عليها قبل أسبوع في موسكو. وتنص الاتفاقية على إقامة نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد في منطقة القوقاز بحكم كونه أحد العناصر التي يتكون منها نظام الدفاع الجوي الموحد للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. وتشمل المهام الرئيسة لهذا النظام في تنظيم وتنفيذ واجبات الخدمة القتالية الخاصة بالدفاع الجوي عن منطقة القوقاز للأمن الجماعي, والحفاظ علي الاستعداد القتالي الدائم لدخول المعركة لنظام القيادة والأسلحة والمعدات الخاصة بقوات الدفاع الجوي, وتنظيم التعاون مع قوات الدفاع الجوي لأنظمة الدفاع الجوي الإقليمية الأخرى.