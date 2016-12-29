الجيش الروسي يقول انه لم يحدث انفجار على متن الطائرة التي تحطمت في البحر الاسود.

موسكو 29 ديسمبر 2016 (وال) -أكد مسؤولون روس يشاركون في التحقيق في حادثة تحطم الطائرة العسكرية اثناء توجهها الى سوريا اليوم الخميس عدم وقوع انفجار على متنها غير انهم اشاروا الى ان اجهزتها كانت تواجه خللا في عملها عندما تحطمت الاحد في البحر الاسود. وقال سيرغي باينتوف رئيس جهاز سلامة الطيران في سلاح الجو الروسي "لم يحدث انفجار على متنها يمكنني تأكيد ذلك" مضيفا "لكن العمل الارهابي ليس بالضرورة انفجارا لذلك لا نستبعد هذه الفرضية". وقال وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف اليوم ان التحقيق توصل الى ان الطائرة لم تكن تعمل بشكل طبيعي مضيفا انه لن يعلن اي استنتاجات قبل يناير داعيا الصحافيين الى عدم الخروج بنظريات. وقال في مؤتمر صحافي مشترك بشأن حادثة التحطم التي ادت الى مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 92 شخصا من بينهم عشرات الفنانين في جوقة الجيش الاحمر الشهيرة "من الواضح ان الاجهزة كانت تواجه خللا في عملها. سبب حدوث ذلك يحدده الخبراء". وتحطمت الطائرة وهي من طراز توبوليف تي.يو-154 من الحقبة السوفيتية بعد وقت قصير على اقلاعها من مطار سوتشي صباح الاحد بعد توقفها للتزود بالوقود في طريقها الى سوريا. وكانت الجوقة العسكرية تعتزم احياء حفل امام الجنود الروس في قاعدة حميميم التي تستخدمها روسيا في عملياتها في سوريا . واكد سوكولوف وقف استخدام طائرات تي.يو-154 بانتظار نتائج التحقيق مشيرا الى ان "المرحلة الرئيسية" لعملية التفتيش الكبيرة بحثا عن حطام الطائرة قبالة سواحل المدينة الجنوبية قد انتهت.