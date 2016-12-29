الشرطة النيجيرية تعلن إفشال تفجير بمدينة (لاغوس).

أبوجا 29 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الخميس عن إفشال مخطط لتفجيرجسر مزدحم بالعاصمة الاقتصادية مدينة لاغوس التجارية بعد القبض على زعيم للمسلحين يعتقد ترتيبه لهجمات في المدينة. وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم إلقاء القبض على أبيودن آموس وبحوزته صندوقين من المتفجرات و125 جهاز تفجير وبندقيتين آليتين. وأضافت الشرطة أن "آموس بلغ عن عدد من المسلحين الذين يخططون لشن عدد من الهجمات على المؤسسات الحكومية والبنى التحتية في العاصمة الاقتصادية.