سوء الأحوال الجوية يجبر مدارس منطقة الجبل الأخضر على إغلاق معظم المدارس.الخميس ، 29-12-2016 - 16:19:00

طرابلس 29 ديسمبر 2016 (وال)- أغلقت معظم المدارس في منطقة الجبل الأخضر أبوابها اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة . وطالبت غرفة الطوارئ بمدينة شحات مساء أمس الأربعاء من المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية حفاظا على سلامتهم . وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية فان منطقة الجبل الأخضر تمر بمنخفض جوي وأمطار خفيفة إلى متوسطة مع تساقط الثلوج على مرتفعات المنطقة مساء اليوم . ...( وال ) ...

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