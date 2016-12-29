وصول الوقود لمحطتي ابوهادي والطويلة بسرت بعد توقف لمدة عام ونصف .

سرت 29 ديسمبر 2016 ( وال )- وصلت أمس الاربعاء الى محطتي الوقود بمنطقتي ابوهادي والطويلة شاحنتين محملتين بالوقود وذلك بعد توقف هاتين المحطتين لاكثر من عام بسبب سيطرة تنظيم داعش الارهابي علي مدينة سرت وضواحيها . وأفاد مصدر بشركة البريقة لتسويق النفط مرسل وكالة الانباء الليبية بالمدينة - أنه تم تزويد المحطتين بأكثر من ( 100 ) ألف لتر من البنزين لمحطة ابوهادي الواقعة ( 20 ) كلم جنوب سرت ومحطة الطويلة الواقعة ( 4 ) كلم شرق سرت ، مشيرا الي ان هذه الكمية تتبعها كميات اخري خلال الايام القادمة . يشار الي ان كافة محطات الوقود بسرت توقفت عن العمل مند اكثر من عام ونصف بسبب سيطرة تنظيم داعش الارهابي علي المدينة باستتناء محطتي " الوشكة " و " ابوقرين " واللتان تبعدان عن مدينة سرت أكثر من ( 100 ) كيلو مترغرب سرت . ...(وال -سرت)...