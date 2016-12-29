جهاز النهر الصناعي- منظومة الحساونة سهل الجفارة : البدء في تعبئة المسار الأوسط المغذي لمدن جبل نفوسة بالمياه.

طرابلس 29 ديسمبر 2016 (وال) - أعلن جهاز النهر الصناعي - منظومة الحساونة سهل الجفارة ، البدء في تعبئة المسار الأوسط المغذي لمدن جبل نفوسة ، متوقعا بان تنتهي أعمال التعبئة مع نهاية الأسبوع القادم . وأوضح الجهاز في بيان له عبر موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي انه بانتهاء أعمال التعبئة للمسار الأوسط ، سيتم تغذية مدن الجبل بالمياه والمنقطعة عنها منذ عدة أشهر . ولفت جهاز النهر الصناعي إلى أن أغلب حالات توقف إمداد مدن الجبل بالمياه ناتج عن الاعتداءات المتكررة على معدات الخطوط الرئيسية ، داعيا الجميع إلى ضرورة التعاون مع القائمين على منظومة الجهاز وإدارته من أجل الحفاظ على المعدات وعدم العبث بها . ..(وال)..