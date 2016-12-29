فرق الصيانة التابعة لشركة المياه بسرت تتمكن من اصلاح الاعطال بخطوط المياه بالمدينة .

سرت 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - تمكنت فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت من صيانة واصلاح الاعطال في خطوط المياه بعدد من الاحياء الغربية بالمدينة . وأفاد مدير مكتب المياه بسرت مراسل وكالة الانباء بالمدينة - ان فرق الصيانة قامت خلال اليومين الماضيين من شفط مياه الامطارالمتجمعة واصلاح عدد من الخطوط بالشبكةالرئيسية بحي الزعفران والحي الثاني والطريق الرئيسي بالمدينة والتي تعرضت لاضرار خلال الحرب علي تنظيم داعش الارهابي . واضاف بأن فرق الصيانة تمكنت من اصلاح التسريبات الحاصلة في هذه الخطوط ومعالجة وتسليك خطوط الصرف الصحي وسحب المياه المتجمعة بالطرقات الرئيسية نتيجة هطول الامطار بغزارة بالمدينة خلال اليومين الماضيين . ...(وال -سرت)...