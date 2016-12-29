سوء الأحوال الجوية يجبر مدارس منطقة الجبل الأخضر على إغلاق معظم المدارس.

طرابلس 29 ديسمبر 2016 (وال)- أغلقت معظم المدارس في منطقة الجبل الأخضر أبوابها اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة . وطالبت غرفة الطوارئ بمدينة شحات مساء أمس الأربعاء من المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية حفاظا على سلامتهم . وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية فان منطقة الجبل الأخضر تمر بمنخفض جوي وأمطار خفيفة إلى متوسطة مع تساقط الثلوج على مرتفعات المنطقة مساء اليوم . ...( وال ) ...