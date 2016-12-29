المشاركون في ورشة العمل حول مشكلة السيولة المالية يدعون الى توسيع دائرة الحوار والمناقشة لحل المشكلة .
الخميس ، 29- 12- 2016 - 13:41:00
\nطرابلس 29 ديسمبر 2016 (وال)- دعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها \nهيئة الرقابة الادارية بطرابلس الثلاثاء حول مشكلة السيولة المالية الى \nتوسيع دائرة الحوار والمناقشة حول المشكلة التي يعاني منها المواطن منذ \nمدة طويلة واقتراح الحلول المناسبة .\n وأوضح المشاركون في الورشة الى ضرورة تحديد اسباب هذه المشكلة هل هي \n(مالية ، امنية، إدارية، أم غيرها ) وأشراك أكبر عدد من الخبراء \nوالمختصين لايجاد الحلول المناسبة لها سواء أكانت حلول مؤقتة او \nانتقالية أو دائمة .\nوأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المشارك في ورشة العمل أن الهدف من \nإقامة الورشة هو الوصول الى حلول عاجلة تساهم في حل مشكلة السيولة ،مشيرا\nالى ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع ولابد من تظافر جهود الجميع \nللتغلب عليها وعلى آثارها .\n وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مشاركته على ان الهيئة تعمل بشكل \nمتواصل على المساهمة لايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة وان الهيئة ستتخذ \nكافة الإجراءات القانونية بحكم اختصاصها ضد كل جهة تتسبب فيها . \n وشهدت ورشة العمل مشاركة كبيرة للمهتمين بالجانب الاقتصادي من بينهم \nهيئة مكافحة الفساد ، مصرف ليبيا المركزي، الإدارة العامة للرقابة على \nالنقد بمصرف ليبيا المركزي ،المصرف الليبي الخارجي ،العاملون بالمصارف \nالتجارية ، وزارات (المالية ، التخطيط ، الداخلية ، الاقتصاد) ، غرفة \nالصناعة والتجارة ، ديوان المحاسبة ، وبعضا من رجال الاعمال الليبيين.\n(وال)