المشاركون في ورشة العمل حول مشكلة السيولة المالية يدعون الى توسيع دائرة الحوار والمناقشة لحل المشكلة .



طرابلس 29 ديسمبر 2016 (وال)- دعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها

هيئة الرقابة الادارية بطرابلس الثلاثاء حول مشكلة السيولة المالية الى

توسيع دائرة الحوار والمناقشة حول المشكلة التي يعاني منها المواطن منذ

مدة طويلة واقتراح الحلول المناسبة .

وأوضح المشاركون في الورشة الى ضرورة تحديد اسباب هذه المشكلة هل هي

(مالية ، امنية، إدارية، أم غيرها ) وأشراك أكبر عدد من الخبراء

والمختصين لايجاد الحلول المناسبة لها سواء أكانت حلول مؤقتة او

انتقالية أو دائمة .

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المشارك في ورشة العمل أن الهدف من

إقامة الورشة هو الوصول الى حلول عاجلة تساهم في حل مشكلة السيولة ،مشيرا

الى ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع ولابد من تظافر جهود الجميع

للتغلب عليها وعلى آثارها .

وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مشاركته على ان الهيئة تعمل بشكل

متواصل على المساهمة لايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة وان الهيئة ستتخذ

كافة الإجراءات القانونية بحكم اختصاصها ضد كل جهة تتسبب فيها .

وشهدت ورشة العمل مشاركة كبيرة للمهتمين بالجانب الاقتصادي من بينهم

هيئة مكافحة الفساد ، مصرف ليبيا المركزي، الإدارة العامة للرقابة على

النقد بمصرف ليبيا المركزي ،المصرف الليبي الخارجي ،العاملون بالمصارف

التجارية ، وزارات (المالية ، التخطيط ، الداخلية ، الاقتصاد) ، غرفة

الصناعة والتجارة ، ديوان المحاسبة ، وبعضا من رجال الاعمال الليبيين.

(وال)