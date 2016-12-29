البرلمان الروسي يتبنى قانون بمشاركة العسكريين في محاربة الإرهاب خارج روسيا.



موسكو 29 ديسمبر 2016 (وال)- تبنى مجلس النواب الروسي (الدوما), اليوم

الخميس, مشروع

قانون حول التعاقد قصير الأمد للخدمة في الجيش الروسي, وتحديدا للمشاركة

في عمليات محاربة الإرهاب خارج روسيا .

وأفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن موافقة مجلس النواب على

المشروع جاءت في القراءتين الثانية والثالثة, خلال جلسة انعقدت أمس

الأربعاء.

ويسعى الجيش الروسي لتوسيع الإمكانيات لجذب الكوادر ذات الكفاءة

العالية للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب بسوريا, والتي انطلقت في

سبتمبر لعام 2015.

كما تعتزم روسيا إنشاء قاعدة بحرية متكاملة في طرطوس, كما أنها نشرت

مؤخرا كتيبة من الشرطة العسكرية في حلب بشمال سوريا من أجل مساعدة

السلطات المحلية في استعادة الاستقرار, بخلاف مجموعة القوات التابعة

للقوات الجوية الفضائية الروسية والمنتشرة في قاعدة حميميم بريف

اللاذقية.