البرلمان الروسي يتبنى قانون بمشاركة العسكريين في محاربة الإرهاب خارج روسيا.
الخميس ، 29- 12- 2016 - 13:15:00
\nموسكو 29 ديسمبر 2016 (وال)- تبنى مجلس النواب الروسي (الدوما), اليوم \nالخميس, مشروع\nقانون حول التعاقد قصير الأمد للخدمة في الجيش الروسي, وتحديدا للمشاركة \nفي عمليات محاربة الإرهاب خارج روسيا .\n وأفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن موافقة مجلس النواب على \nالمشروع جاءت في القراءتين الثانية والثالثة, خلال جلسة انعقدت أمس \nالأربعاء. \n ويسعى الجيش الروسي لتوسيع الإمكانيات لجذب الكوادر ذات الكفاءة \nالعالية للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب بسوريا, والتي انطلقت في \nسبتمبر لعام 2015. \n كما تعتزم روسيا إنشاء قاعدة بحرية متكاملة في طرطوس, كما أنها نشرت \nمؤخرا كتيبة من الشرطة العسكرية في حلب بشمال سوريا من أجل مساعدة \nالسلطات المحلية في استعادة الاستقرار, بخلاف مجموعة القوات التابعة \nللقوات الجوية الفضائية الروسية والمنتشرة في قاعدة حميميم بريف \nاللاذقية.