العراق: مقتل 25 ارهابيا وتدمير 8 سيارات مفخخة بمدينة الموصل .

بغداد 29 ديسمبر 2016 (وال)- اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب العراقية, اليوم الخميس, حي القدس بمدينة الموصل , كما اقتحمت قوات الجيش والشرطة أحياء المدينة بمحور الجنوب الشرقي للموصل وقتلت 25 إرهابيا ودمرت ثماني سيارات مفخخة. وأفاد الناطق باسم جهاز "مكافحة الارهاب" أن القوات تمكنت من تدمير الخط الدفاعي لتنظيم "داعش" في حي القدس لتحريره من قبضته. وقتلت قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي 20 إرهابيا على الأقل من تنظيم "داعش" ودمرت عددا من السيارات المفخخة خلال تقدم الفرقة مدعومة بقوات الشرطة في أحياء السلام ويارمجة والوحدة والشيماء والانتصار جنوب شرقي مدينة الموصل, بإسناد من طيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية. وقصفت قوات الشرطة تجمعا لمسلحي "داعش" وقتلت 5 إرهابيين في حي جديدة المفتي بالجانب الأيسر جنوب شرقي مدينة الموصل, كما قتلت عددا من الإرهابيين حاولوا العبور من الجانب الأيمن غربي الموصل إلى الجانب الأيسر عبر جسر حي النصر. ودمرت القوات أربع سيارات مفخخة وشاحنتين مفخختين في حي السلام بالموصل وورشة للتفخيخ في المنطقة الصناعية, إضافة إلى سيارتين مفخختين أخريين بأحياء الساحل الأيسر.