اجتماع رؤساء الأقسام بمكاتب التفتيش التربوي بالجبل ببلدية الأصابعة .
الخميس ، 29- 12- 2016 - 12:46:00
\\n\\n\\n الأصابعة 29 ديسمبر 2016 ( وال )- عقد يوم أمس بمقر المجلس البلدي \\nالأصابعة الاجتماع الدوري لرؤساء الأقسام بمكاتب التفتيش التربوي بمشاركة\\nرؤساء المكاتب والوحدات المكانية بمنطقة الجبل .\\n وحضر الاجتماع الذي استضافته وحدة التفتيش التربوي ببلدية \\nالأصابعة مدير إدارة التفتيش التربوي بوزارة التعليم والسادة مدراء \\nالأقسام بالادارة ومسؤول شؤوون التعليم بالاصابعة وعميد بلدية الأصابعة .\\n وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع التي تهم المفتشين \\nالتربويين وسبل الارتقاء بأداء رسالتهم التربوية وتفعيل دور الوحدات \\nالفنية ومتابعة عمل المفتشين التربويين.\\n كما قدمت خلال هذا الاجتماع جملة من الاقتراحات بشأن برامج لتطوير عمل \\nالتفتيش التربوي ورفع قدرات المفتشين والتأكيد على أهمية دور المفتش \\nباعتباره أحدى ركائز نجاح العملية التعليمية والتربوية ومتابعة الإدارات \\nالمدرسية ، والتأكيد كذلك على أهمية إعداد التقارير والتوثيق وإحالتها \\nإلى الإدارة .\\n .\\n( وال - الأصابعة )