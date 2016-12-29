اجتماع رؤساء الأقسام بمكاتب التفتيش التربوي بالجبل ببلدية الأصابعة .

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الأصابعة 29 ديسمبر 2016 ( وال )- عقد يوم أمس بمقر المجلس البلدي \

الأصابعة الاجتماع الدوري لرؤساء الأقسام بمكاتب التفتيش التربوي بمشاركة\

رؤساء المكاتب والوحدات المكانية بمنطقة الجبل .\

وحضر الاجتماع الذي استضافته وحدة التفتيش التربوي ببلدية \

الأصابعة مدير إدارة التفتيش التربوي بوزارة التعليم والسادة مدراء \

الأقسام بالادارة ومسؤول شؤوون التعليم بالاصابعة وعميد بلدية الأصابعة .\

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع التي تهم المفتشين \

التربويين وسبل الارتقاء بأداء رسالتهم التربوية وتفعيل دور الوحدات \

الفنية ومتابعة عمل المفتشين التربويين.\

كما قدمت خلال هذا الاجتماع جملة من الاقتراحات بشأن برامج لتطوير عمل \

التفتيش التربوي ورفع قدرات المفتشين والتأكيد على أهمية دور المفتش \

باعتباره أحدى ركائز نجاح العملية التعليمية والتربوية ومتابعة الإدارات \

المدرسية ، والتأكيد كذلك على أهمية إعداد التقارير والتوثيق وإحالتها \

إلى الإدارة .\

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( وال - الأصابعة )