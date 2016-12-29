موجز لاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 .

= مصراته - افتتاح كلية الطيران المدني المتخصصة في علوم الطيران المدني المختلفة بمدينة مصراتة بحضورعدد من المسؤولين بالمدينة ومصلحة الطيران المدني . = طرابلس - إدارة التواصل والاعلام عن مدير إدارة الموارد البشرية بجهاز الشرطة القضائية " عقيد عطية اجليد" خطة العام 2017 ، تركزت على تنمية الموارد البشرية في مجال التدريب لدمج الثوارالبالغ عددهم 11 ألفا للعمل في الجهاز كأعضاء رسميين وتأهيلهم تأهيلاً جيداً لحماية المؤسسات الإصلاحية ، والمحافظة على حياة النزلاء الموجودين فيها إلى حين قضاء محكومياتهم. = طرابلس - إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية تتوقع حدوث موجة برد بداية من اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2016 ، تشمل مناطق شمال شرق ليبيا وسيمتد تأثيرها إلى مناطق شمال غرب ليبيا يوم الجمعة . = جادو - مركز " نانا مارن " لدعم المرأة بجادو ينظم ورشة عمل بعنوان " الرعاية الصحية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي . = غات - أختتمت فعاليات الدورة 22 لمهرجان غات السياحي الدولي والتي كانت انطلقت تحت شعار " غات كنوز الطبيعة ومناهل التراث " . = القاهرة - تمثيل المرأة الليبية في البرلمان بلغ وفقا لما ذكره البرلمان العربي بـ (30) عضوة ، وبان عضوية المرأة العربية لا تتجاوز( 16%) حيث تشغل ( 705 ) مقعد من إجمالي (4458 ) مقعد في البرلمانات العربية . أما المجالس النيابية العليا للبرلمانات العربية فتحتل المرأة( 649)مقعدا من إجمالي (3653 ) بنسبة ( 8.2%). = القاهرة - منظمة المرأة العربية تناشد الحكومات العربية بتفعيل دورالمرأة في مواقع صنع القرار وإحداث التغيير. = ترهونة - المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الاعاقة وبالتعاون مع جمعية التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة والاعمال الانسانية بترهونة تقيم ورشة عمل توعوية تحت عنوان " مشروع حقي في المشاركة " في ليبيا . = طرابلس - شركة هاتف ليبيا تعلن عن عودة خدمات الاتصالات إلى منطقة الجبل الغربي ، وذلك بعد توقفها الاثنين . ( وال