قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية الطبقة جنوب مدينة الخليل.

رام الله (الضفة الغربية) 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - اقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس قرية الطبقة جنوب الخليل, وفتشت بعض منازل الفلسطينيين, واحتجزت آخرين . وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي, اقتحمت قرية الطبقة للمرة الثانية على التوالي, وداهمت منازل سكانها, وأجرت تفتيشات بمحتوياتها, واحتجزت آخرين ومنعتهم من الوصول لمنازلهم, وأوقفت بعض المركبات وصادرت مفاتيحها. كما أغلقت قوات الاحتلال, مدخل القرية الرئيسي ومنعت الفلسطينيين من الدخول للقرية, دون الإبلاغ عن أي اعتقالات في القرية.