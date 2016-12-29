نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي المتوقعة اليوم الخميس .

طرابلس 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس : = المنطقة من رأس جدير إلى سرت : السماء مغطاة جزئيا للسحب تتكاثر من حين لاخر ومازالت الفرصة لسقوط امطار متفرقة خاصة على مصراتة والريح شرش الى بحرى سرعته ما بين (10 - 20)عقدة وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00- 1.75) متر.البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية والرؤيـة جيدة . = منطقة الساحل من الخليج الى أقصى الساحل الشرقي : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة خاصة على طبرق والريح شرش سرعته مابين (10 - 20)عقدة يصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة الى طبرق وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-2.00) متر ويصل الى (3.00) على الساحل الممتد من درنة الى طبرق. البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على الساحل الممتد من درنة الى طبرق ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية والرؤيـة جيدة الى متوسطة . ...( وال )..