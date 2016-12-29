الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الخميس .

طرابلس 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - ملخص عام : تأثر مدن ومناطق الشمال بموجة برد يصاحبها رياح نشطة مع سقوط الامطاروحبات البرد مع توقع سقوط الثلوج على مرتفعات الجبل الاخضر وإنخفاض في درجات الحرارة علي اغلب مناطق ليبيا .

= مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لاخر مع فرصة سقوط أمطار

متفرقة من الخمس الى سرت والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة الى

نشطة السرعة على أغلب المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (12-18) درجة مئوية وتسجل إنخفاض ملحوظ من مساء اليوم على أغلب

المناطق خاصة الجبلية.



= مناطق سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب :

السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها

خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد و من المتوقع سقوط الثلوج على

المرتفعات الجبلية والريــاح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة

السرعـــة على الجبل الأخضر والساحل الممتد من بنغازي حتى طبرق ومن

المتوقع أن تصل سرعتها إلى (50) كلم/ساعة ، على بعض مناطق الساحل خاصة

الجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-14) درجة مئوية

ولاتتجاوز ( 8 ) درجة مئوية على الجبل الأخضر.



= مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية الى شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (15-18)

درجة مئوية وتسجل انخفاض بسيط من مساء اليوم ، بينما على مناطق الكفرة

وتازربو والسرير ستكون قليلة السحب والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة

إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-18) درجة

مئوية وتسجل انخفاض بسيط من مساء اليوم