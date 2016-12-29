الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الخميس .
الخميس ، 29- 12- 2016 - 11:34:00
طرابلس 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - ملخص عام : تأثر مدن ومناطق الشمال بموجة برد يصاحبها رياح نشطة مع سقوط الامطاروحبات البرد مع توقع سقوط الثلوج على مرتفعات الجبل الاخضر وإنخفاض في درجات الحرارة علي اغلب مناطق ليبيا . \n= مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة :\n السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لاخر مع فرصة سقوط أمطار \nمتفرقة من الخمس الى سرت والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة الى \nنشطة السرعة على أغلب المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح \nمابين (12-18) درجة مئوية وتسجل إنخفاض ملحوظ من مساء اليوم على أغلب \nالمناطق خاصة الجبلية.\n \n= مناطق سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب :\n السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها \nخلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد و من المتوقع سقوط الثلوج على \nالمرتفعات الجبلية والريــاح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة \nالسرعـــة على الجبل الأخضر والساحل الممتد من بنغازي حتى طبرق ومن \nالمتوقع أن تصل سرعتها إلى (50) كلم/ساعة ، على بعض مناطق الساحل خاصة \nالجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-14) درجة مئوية \nولاتتجاوز ( 8 ) درجة مئوية على الجبل الأخضر.\n \n= مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده :\n السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية الى شمالية شرقية \nخفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (15-18) \nدرجة مئوية وتسجل انخفاض بسيط من مساء اليوم ، بينما على مناطق الكفرة \nوتازربو والسرير ستكون قليلة السحب والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة\nإلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-18) درجة \nمئوية وتسجل انخفاض بسيط من مساء اليوم