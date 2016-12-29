مقتل وإصابة ثمانية حوثيين في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني بتعز.

عدن 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - قتل ثلاثة من الحوثيين وأصيب خمسة آخرون امس الاربعاء في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء. وذكر مصدر عسكري بالمحافظة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين في محيط معسكر التشريفات وبالقرب من /القصر الجمهوري / شرق المدينة وتمكنت خلالها قوات الجيش من إفشال هجمات عنيفة للحوثيين. وأفاد المصدر ذاته بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة من من الحوثيين وإصابة خمسة آخرين فيما أصيب ثلاثة من أفراد الجيش الوطني. من جانبها قالت مصادر محلية بتعز إن عناصر من الحوثيين شنت قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة والدبابات على أحياء سكنية وسط المدينة وفي محيطها ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح.