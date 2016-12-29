سلطنة عمان تعلن انضمامها إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

الرياض 29 ديسمبر 2016 (وال)-أعلنت سلطنة عمان انضمامها للتحالف العسكري لمحاربة الإرهاب الذي أعلنت السعودية تشكيله في ديسمبر من العام 2015. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي ولي العهد وزيرالدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز تلقى رسالة خطية امس من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر بن سعيد البوسعيدي "حملت إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف العسكري لمحاربة الإرهاب". ونقلت الوكالة عن ولي ولي العهد السعودي إعرابه عن "تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف العسكري لمحاربة الإرهاب" لافتة إلى أنه "ثمن هذا الموقف" العماني. وتعد سلطنة عمان الدولة الواحدة والأربعين التي تنضم للتحالف العسكري لمحاربة الإرهاب حسب الوكالة الرسمية السعودية.