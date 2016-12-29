رئيس الوزراء الفرنسي يبدأ اليوم زيارة إلى تشاد .

باريس 29 ديسمبر2016(وال) - يبدأ رئيس وزراء فرنسا برنار كازنوف اليوم الخميس زيارة الى العاصمة التشادية أنجامينا حيث سيلتقي بجنود قوة "برخان" الفرنسية . وذكر مصدر برئاسة الوزراء الفرنسية أن كازنوف, الذي يقوم بزيارته الخارجية الأولى,سيعرب عن امتنان الشعب الفرنسي للجهد الذي يبذله جنود قوة برخان لمحاربة الارهاب . وأضاف المصدر أن وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان سيرافق برنار كازنوف للتعبير,بدوره عن دعم فرنسا للسلطات التشادية التي تواجه أزمة مالية واقتصادية حادة. وذكر المصدر أن فرنسا قدمت في 2016 مساعدة مالية لتشاد بقيمة خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى دعم إنساني عاجل بنحو 3 ملايين يورو. يشار إلى أن قوة برخان 4000 جندي تتخذ من نجامينا مقرا لها وتنشط في خمسة بلدان هي مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا, وتولت مهامها في أغسطس 2014 خلفا لقوة "سيرفال" الفرنسية التي طردت التنظيمات المتطرفة التي كانت قد استولت على جزء من شمال مالي.