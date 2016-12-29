اختتام الدورة 22 لمهرجان غات السياحي الدولي .

غات 29 ديسمبر 2016 (وال)- أختتمت أمس الاربعاء فعاليات الدورة 22 لمهرجان غات السياحي الدولي والتي كانت انطلقت تحت شعار (غات كنوز الطبيعة ومناهل التراث ) . وتم في ختام المهرجان الذي استمر ثلاثة ايام عرض سوق للمقتنيات الشعبية في منطقة البركت وتجسيد للحياة القديمة لسكانها وطريقة الري المتبعة للمزارع وبناء البيوت بالطين المنتشرة في المدينة والتي مازال بعضها يتواجد حتى الوقت الحاضر . وأشتمل اليوم الختامي للمهرجان كذلك على تقديم العديد من الفقرات الفنية الغنائية والراقصة للطوارق وعروض المهاري والسوق الشعبي ومايضمه من الصناعات الجلدية والأكلات الشعبية التي تشتهر بها غات . كما اشتمل على مشاركة للاطفال وهم يرتدون الزي الشعبي وتقديم لوحات فنية تجسد العرس الشعبي والسفر والعودة من الحج وختان الاطفال . (وال)