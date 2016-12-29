رئيس بوركينا فاسو يقيل قائد الجيش بعد سلسلة هجمات .

واغادوغو 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - أقال رئيس بوركينا فاسو روتش مارك كريستيان كابوري امس الاربعاء رئيس أركان الجيش بانجرينوما زاجري بعد سلسلة الهجمات التي نفذها مسلحون وشملت قوات الأمن . وأعلن بيان للحكومة أنه تم تعيين صادو أومارو خلف لزاجري دون أن يذكر سبب إقالة الأخير. وكان مسلحون على صلة بالقاعدة قد شنوا هجوما على فندق في العاصمة واغادوغو والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا في يناير الماضي. ومنذ ذلك الحين شهدت البلاد عدة هجمات قرب حدودها الشمالية مع مالي منها هجوم وقع هذا الشهر قتل فيه مسلحون مجهولون نحو 12 فردا من قوة مكافحة الإرهاب الخاصة التابعة للجيش.