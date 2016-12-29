إصابة 32 شخصا على الاقل إثر انفجار قنبلتين وسط الفلبين .

مانيلا 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم الخميس عن إصابة 32 شخصا على الاقل اثر انفجار قنبلتين اثناء مبارة للملاكمة فى وسط البلاد. وذكر جنيزين انسيسو المتحدث باسم الشرطة انه "تم نقل 16 من المصابين الى المستشفى, بينما تم اجراء الاسعافات الاولية لباقى المصابين فى موقع الحادث", مشيرا الى ان من بين الضحايا 10 اطفال تتراوح اعمارهم بين 7 و15 عاما. وقد عثرت الشرطة فى موقع الانفجارعلى ذخائر يبدو انه استخدمت لتفجير قنابل بدائية الصنع, فيما لم تعلن بعد اى جهة مسئوليتها عن الهجوم.