افتتاح ثالث محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في باكستان .

إسلام آباد 29 ديسمبر 2016 ( وال ) - افتتحت أمس الأربعاء ثالث محطة نووية باكستانية لتوليد الطاقة الكهربائية في مقاطعة "ميان والي" بإقليم البنجاب الواقع شمال شرق البلاد في إطار تعاون باكستاني-صيني. وذكرت مصادر صحفية أن "رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف قام يوم أمس بافتتاح المحطة النووية (تشاشما 3) التي أقيمت في منطقة ميان والي بإقليم البنجاب بعد أن تم الانتهاء من اختبارات الأمن والسلامة اللازمة لتشغيلها" . وأوضحت المصادر أن نواز شريف تعهد في كلمة له خلال حفل الافتتاح بإنهاء أزمة نقص الكهرباء في البلاد بحلول عام 2018 مشيرا إلى أن باكستان تعمل على إنشاء محطة أخرى خلال العام المقبل. تجدر الإشارة إلى أن باكستان أنشأت أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في العاصمة الاقتصادية كراتشي قبل نحو 44 عاما.