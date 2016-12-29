الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية : دمج ( 11 ) ألف عنصر لتأمين مؤسسات الإصلاح والتأهيل .
الخميس ، 29- 12- 2016 - 09:55:00
\n طرابلس 29 ديسمبر 2016 ( وال )- عقد المسؤولون بجهاز الشرطة القضائية \nأمس الأربعاء بطرابلس ، اجتماعهم الختامي للعام الحالي ، بحضور رئيس \nالجهاز العميد\" محمد بشه\"، ومديري الإدارات والفروع والمؤسسات الإصلاحية \n، والذي استعرضت خلاله إدارة تنمية الموارد البشرية ، رؤية الجهاز للعام \n2017 التي اتخذت شعاراً \" واقع واحتياجات\" وما أنجز خلال هذا العام من \nخطط وبرامج وما لم ينفذ .\n ونقلت ادارة التواصل والاعلام عن مدير إدارة الموارد البشرية بالجهاز \n\" عقيد عطية اجليد\" ان خطة العام 2017 ، تركزت على تنمية الموارد البشرية\nفي مجال التدريب لدمج الثوار البالغ عددهم 11 ألفا للعمل في الجهاز \nكأعضاء رسميين وتأهيلهم تأهيلاً جيداً لحماية المؤسسات الإصلاحية ، \nوالمحافظة على حياة النزلاء الموجودين فيها إلى حين قضاء محكومياتهم.\n ومن جهته أكد الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية عقيد \" أحمد بوكراع \" \nان الاجتماع يهدف الى وضع خطة عمل العام القادم وضمان تنفيذها في حال \nتسييل الميزانية التي أعاقت تنفيذ برامجنا خلال العامين الماضين ، رغم \nمناشدة الجهات ذات العلاقة بضرورة الاهتمام بالجهاز ، نظراً لاهمية العمل\nالذي يقوم به في تأمين مؤسسات الإصلاح والتأهيل لحماية النزلاء للمحافظة \nعلى حياتهم .\n وأشار بأن عدد النزلاء بمؤسسات الاصلاح والتأهيل يبلغ ( 8000 ) نزيل \nموزعين على ( 32 ) مؤسسة إصلاحية بمختلف مناطق ليبيا، وكذلك تأمين \nسلامتهم أثناء عرضهم على النيابات والمحاكم.\n وعبر \" بوكراع \" عن أسفه الشديد لعدم إيفاء رؤساء الحكومات السابقة \nبالتزاماتهم تجاه الجهاز رغم الوعود بدعمه أثناء زيارتهم له، وطالب \nالمجلس الرئاسي ، بدعم جهاز الشرطة القضائية حتى يتمكن من تنفيذ المهام \nالموكلة له.\n \n ...( وال ) ..