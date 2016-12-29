الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية : دمج ( 11 ) ألف عنصر لتأمين مؤسسات الإصلاح والتأهيل .



طرابلس 29 ديسمبر 2016 ( وال )- عقد المسؤولون بجهاز الشرطة القضائية

أمس الأربعاء بطرابلس ، اجتماعهم الختامي للعام الحالي ، بحضور رئيس

الجهاز العميد\" محمد بشه\"، ومديري الإدارات والفروع والمؤسسات الإصلاحية

، والذي استعرضت خلاله إدارة تنمية الموارد البشرية ، رؤية الجهاز للعام

2017 التي اتخذت شعاراً \" واقع واحتياجات\" وما أنجز خلال هذا العام من

خطط وبرامج وما لم ينفذ .

ونقلت ادارة التواصل والاعلام عن مدير إدارة الموارد البشرية بالجهاز

\" عقيد عطية اجليد\" ان خطة العام 2017 ، تركزت على تنمية الموارد البشرية

في مجال التدريب لدمج الثوار البالغ عددهم 11 ألفا للعمل في الجهاز

كأعضاء رسميين وتأهيلهم تأهيلاً جيداً لحماية المؤسسات الإصلاحية ،

والمحافظة على حياة النزلاء الموجودين فيها إلى حين قضاء محكومياتهم.

ومن جهته أكد الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية عقيد \" أحمد بوكراع \"

ان الاجتماع يهدف الى وضع خطة عمل العام القادم وضمان تنفيذها في حال

تسييل الميزانية التي أعاقت تنفيذ برامجنا خلال العامين الماضين ، رغم

مناشدة الجهات ذات العلاقة بضرورة الاهتمام بالجهاز ، نظراً لاهمية العمل

الذي يقوم به في تأمين مؤسسات الإصلاح والتأهيل لحماية النزلاء للمحافظة

على حياتهم .

وأشار بأن عدد النزلاء بمؤسسات الاصلاح والتأهيل يبلغ ( 8000 ) نزيل

موزعين على ( 32 ) مؤسسة إصلاحية بمختلف مناطق ليبيا، وكذلك تأمين

سلامتهم أثناء عرضهم على النيابات والمحاكم.

وعبر \" بوكراع \" عن أسفه الشديد لعدم إيفاء رؤساء الحكومات السابقة

بالتزاماتهم تجاه الجهاز رغم الوعود بدعمه أثناء زيارتهم له، وطالب

المجلس الرئاسي ، بدعم جهاز الشرطة القضائية حتى يتمكن من تنفيذ المهام

الموكلة له.



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