الكونغرس الكولومبي يوافق على قانون العفو العام عن متمردي حركة "فارك" المسلحة.

بوغوتا 29 ديسمبر 2016 (وال) - وافق الكونغرس الكولومبي أمس الأربعاء على قانون العفو العام عن حركة " القوات المسلحة الثورية الكولومبية " المتمردة (فارك) ما يشكل خطوة اولى نحو تنفيذ اتفاق السلام. وتمت الموافقة على القانون بغالبية 69 صوتا في مجلس الشيوخ ، وذلك بعد حصوله على 121 صوتا مؤيدا في مجلس النواب في حين لم يصوت أي عضو ضده. وينص القانون على عفو عام عن أفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع سياسي أو بقضايا متصلة بها ، وذلك بموجب اتفاق السلام الذي وقع في 24 نوفمبر لإنهاء نزاع خلف أكثر من 260 ألف قتيل في 52 عاما. وقال رئيس مجلس الشيوخ "موريسيو ليزكانو" إنه "ابتداء من الآن سيبدأ نحو 5700 مقاتل مغادرة الجبال وتسليم أسلحتهم" وسيستفيدون من الظرف الذي وفره اتفاق السلام". ولا يشمل العفو مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والمجازر وعمليات الاغتصاب حيث يتعين عليهم المثول أمام الهيئة القضائية الخاصة بعملية السلام التي تم الاتفاق بشأنها أيضا في إطار الإتفاق كي تحكم عليهم بعقوبات بديلة عن السجن شريطة أن يقروا بالحقيقة كاملة عن الوقائع المنسوبة إليهم. .. ( وال ) ..