مصرع عسكريين اثنين جراء سقوط مروحية في البحر بأمريكا.

واشنطن 29 ديسمبر 2016 (وال) - لقي عسكريان أمريكيان مصرعهما جراء سقوط مروحية كانا على متنها في البحر بخليج المكسيك . حسبما أفادت مصادر عسكرية. وذكرت مصادر عسكرية لوسائل إعلام محلية أن الحادث وقع أمس الأربعاء قبالة مدينة سيبروك (تكساس) شمالي خليج جالفيستون والقريبة للغاية من هيوستن. وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار إلينجتون بـ "هيوستن" ذي الاستخدام العسكري ، ولم تعلن السلطات المحلية عن أسباب الرحلة. وأوضحت تقارير متشابهة أن غواصين من خفر السواحل تمكنوا من تحديد مكان جثامين العسكريين. .. ( وال ) ..