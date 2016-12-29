استرجاع نحو 90 مليار دولار من الأموال المهربة في الأرجنتين بفضل قانون للتسوية الضريبية.

بوينس آيرس 29 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن استرجاع نحو 90 مليار دولار حتى الآن من الأموال التي تم تهريبها من النظام المالي الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة سواء داخل البلاد أو خارجها ، وذلك بفضل قانون للتسوية الضريبية لهذه الأموال تم إقراره في يوليو الماضي ويسري حتى مارس المقبل. وكشف وزير المالية "ألفونصو برات غاي" خلال مؤتمر صحفي بعد استقالته من منصبه يوم الاثنين أن الأمر يتعلق بحوالي 235 ألف تصريح بمبالغ تصل في المجموع إلى 90 مليار دولار من ضمن مبالغ كبيرة فرت من النظام المالي الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة وتصل حسب تقديرات رسمية إلى نحو 200 مليار دولار . وينص القانون على تسوية الوضعية الضريبية لمالكي هذه الأموال المهربة وفق شروط تحفيزية ويستثنى من هذه التسوية أي موظف اشتغل أو يشتغل لحساب الحكومة منذ سنة 2010 ، وكذا الأشخاص الذين هم حالة إفلاس أو تمت إدانتهم في جرائم مرتبطة بالتزاماتهم الضريبية. ويندرج هذا القانون في إطار سلسلة من المبادرات والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الأرجنتينية من أجل تعافي اقتصاد البلاد الثالث في أمريكا اللاتينية ، والذي تضرر بشكل ملحوظ من ارتفاع معدلات التضخم ومن نقص العملة الصعبة بسبب أزمة الأرجنتين الأخيرة مع صناديق المضاربة التي حرمتها بموجب حكم قضائي من الدخول إلى الاقتراض الدولي قبل أن تتمكن من حل هذه الأزمة مؤخرا. .. ( وال ) ..