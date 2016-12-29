قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية الطبقة جنوب الخليل.الخميس ، 29-12-2016 - 09:11:00

الخليل 29 ديسمبر 2016 (وال) - إقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلي مساء امس الاربعاء قرية الطبقة جنوب الخليل وفتشت منازل المواطنين واحتجزت آخرين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية الطبقة للمرة الثانية على التوالي وداهمت منازل المواطنين وفتشت محتوياتها . وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الرئيسي ومنعت المواطنين من الدخول للقرية دون أن تتحدث عن أي اعتقالات في القرية. .. ( وال ) ..

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