منظمة المرأة العربية ترصد نسبة مشاركة المرأة في صنع القرارالعربي والتمثيل البرلماني .

القاهرة 29 ديسمبر 2016( وال )- بلغ تمثيل المرأة الليبية في البرلمان وفقا لما ذكره البرلمان العربي بـ (30) عضوة ، وبان عضوية المرأة العربية لا تتجاوز( 16%) حيث تشغل ( 705 ) مقعد من إجمالي (4458 ) مقعد في البرلمانات العربية . أما المجالس النيابية العليا للبرلمانات العربية فتحتل المرأة( 649)مقعدا من إجمالي (3653 ) بنسبة ( 8.2%). هذا وكانت منظمة المرأة العربية أجرت عدة أبحاث على مستوى الوطن العربي، وقد أعدت " الدكتورة (رجاء حسن خليفة) عضو البرلمان السوداني، بحث حول ( رصد وتحليل التغير في وضعية المرأة في عملية صنع القرار والسياسات). وتضمن البحث عدة محاور، منها واقع مشاركة المرأة في المؤسسات البرلمانية العربية حيث تحسن مستوى تمثيل المرأة في البرلمانيات العربية ولكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي تسجله مشاركة المرأة في باقي برلمانيات دول العالم. وقد أرتفعت نسبة مشاركة المرأة في المقاعد البرلمانية في المنطقة العربية لتصل إلى (12.7%) عام (2012 ) مقابل نسبة ( 20% ) على الصعيد العالمي ، وجاء ذلك في التقرير العربي الرابع للأهداف الألفية لعام (2013). وذكر رئيس البرلمان العربي أن عضوية المرأة العربية لا تتجاوز( 16%) حيث تشغل ( 705 ) مقعد من إجمالي (4458 ) مقعد في البرلمانات العربية. أما المجالس النيابية العليا للبرلمانات العربية تحتل المرأة( 649) مقعدا من إجمالي (3653 ) بنسبة ( 8.2%). ويلاحظ أن الدول العربية قد غادرت ذيل الترتيب العالمي لتمثيل المرأة في البرلمانات بشقيه بزيادة تصل إلى (20.1%) عام 2013 وقد تجاوز بذلك دول الباسفيك (13%). حيث يصل التمثيل النسائي في الجزائر إلى (146) امرأة و(87) في العراق، (86) في السودان، (68) في تونس، (67 ) في المغرب و(38) في الصومال و(31) في سوريا و( 18 ) في الأردن و(30) في ليبيا والسعودية . بينما قطر لازالت خالية من أي تمثيل نسائي ، بينما كانت هناك امرأة واحدة في كل من اليمن وعُمان وجزر القمر والكويت ، وثلاثة في البحرين. وقد أجُريت دراسة في عام (2014 ) حول حق الترشح والتصويت الذي مُنح للنساء، تضمنت (185 ) دولة ، وكانت الجزائر في المرتبة الأولى على الدول العربية بنسبة( 31%). وذكرت الدكتورة (رجاء حسن خليفة) في بحثها، أن المرأة لازالت تواجه الكثير من العقبات في طريقها إلى التمكين السياسي والإداري ، وذلك بسبب نقص الآليات التشريعية والأنتخابية الضامنة لتكافؤ الفرص بين الجنسين. وأضافت ان الأوضاع السياسية والأمنية في بعض الدول العربية قد تكون عائق في تمكينها من المشاركة في صنع القرار. وأوضحت أن العقلية السائدة في منظمات صنع القرار تنظر سلباً إلى المرأة في موقع السلطة. بالاضافة إلى عدم كفاية الموارد الاقتصادية والمساحة الإعلامية لمشاركة المرأة في العمل السياسي .. مشيرة إلى ان القوى والأحزاب السياسية لا تقوم بدعم وصول المرأة لمراكز القرار. وأكدت أن انتشار نسبة الأمية وغياب الوعي لدى المرأة العربية من أكبر المشكلات التي تواجه تفعيل المشاركة السياسية في الوطن العربي . ( وال )